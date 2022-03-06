«Все-таки живем в России»: Ивлев и его жена раскрыли имя будущего ребенка

Известный телеповар Константин Ивлев и его молодая жена Валерий раскрыли имя, которым назовут своего будущего ребенка.

Пара рассказала журналистам, что выбрала имя в тот же день, когда узнала пол малыша. Они окрыли список женских имен и «пошли по алфавиту». Будущим родителям понравились три варианта, и они прочитали о значении каждого из них.

В итоге девочку решено назвать Никой.

«Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России», — цитирует Валерию издание 7days.

Беременная девушка добавила, что очень рада вернуться к плаванию. Сначала врачи запретили ей лететь купаться на Мальдивы, но теперь разрешили ходить в бассейн, где Куденкову «выгуливает» свои купальники.

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