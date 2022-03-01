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«Родной папа вспомнит»: Калашникова показала редкое фото подросшего сына

Звезда грустит о том, что мальчик растет без отца.

«Родной папа вспомнит»: Калашникова показала редкое фото подросшего сына
Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Анна Калашникова одна воспитывает сына. На днях Даниилу исполнится семь лет. Имя его отца звезда не раскрывает, известно лишь, что семь лет назад он уехал за границу.

Анна признается, что ей трудно одной воспитывать мальчика.

Анна Калашникова
Анна Калашникова. Скриншот: instagram.com/annakalash/

«Грущу лишь об одном, что у Данечки нет отца. Я надеюсь, что его родной папа вспомнит, что у него растет сын и хотя бы позвонит Дане. До сих пор не могу понять, почему за все эти годы он ни разу не вышел на связь со своим ребенком. Надеюсь, когда-нибудь встреча отца и сына произойдет. Порой руки опускаются от того, что все на моих хрупких плечах», — написала Калашникова.

Добавим, ранее в шоу-бизнесе считали, что отцом Даниила является Прохор Шаляпин.

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