Даня Милохин прошелся по школьному коридору и заглянул в свой класс

Одна из поклонниц запечатлела артиста в пиджаке с галстуком и рубашкой.

Тиктокера Даню Милохина заметили в одной из общеобразовательных школ России. Блогер эффектно прошелся по коридорам учебного учреждения.

В Сети появилось видео, в котором российская школьница записала Даню Милохина на свой мобильный телефон. Девушка утверждала, что в общеобразовательном учреждении, где она учится, снимают новый сериал с популярным блогером.

Сначала ученице никто не поверил. Но блондина с растрепанными локонами и ослепительной улыбкой сложно не узнать. А именно с ним девушка записала ролик.

На видео Милохин в школьной форме динамично прошелся по коридору школы. Отметим, что Даня Милохин действительно снимается в проекте СТС под названием «Классная Катя». Роль дерзкого школьника очень подходит молодому артисту.

Напомним, ранее Даня Милохин рассказал, чем для него обернулось ДТП в центре Москвы. Тиктокера сбил велосипедист, пока Даня выходил из салона своего дорого автомобиля.

Инцидент обошелся без вызова скорой помощи, хотя Милохин и потерял сознание на короткое время.

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