Даня Милохин: как детдомовец стал кумиром россиян и в 20 лет зарабатывает миллионы

Еще три года назад почти никто не знал, кто такой Даня Милохин.

А теперь он везде — и на Первом канале среди звезд спорта и шоу-бизнеса, и на международном экономическом форуме среди богатеев, и в сериале «Классная Катя» среди знаменитых актеров. Вам может показаться это смешным, но в 20 лет парень без преувеличений стал кумиром поколений. Как у него это получается? И когда успевает? Разбиралась «Телепрограмма».

ТикТок, 2019

Все началось с аккаунта в китайском приложении ТикТок, которое стало популярным в России спустя пять лет после изобретения.

— Я обсирал людей, которые там снимают, — признавался он. — ТикТок? Вы чё, ребят? Но летом попробовал сам снимать и втянулся: брал телефон и снимал что придет в голову.

Милохин завел аккаунт — и мгновенно прославился. Гримасничал, танцевал, пел, кривлялся, шутил. Непосредственность, смазливая внешность и запредельная простодушная искренность пленили аудиторию. Работавший официантом в Анапе молодой человек начал набирать миллионы подписчиков, а к настоящему моменту нарастил численность аудитории до 16,5 млн человек, наградивших парня 877 млн лайков!

Звезда рэпа, 2020

Поняв, что надо ковать железо, пока горячо, Милохин подписал контракт с Ярославом Андреевым — продюсером, раскручивающим блогеров. На фоне актуальной на тот момент самоизоляции он записал песню и клип «Я дома» (30 млн просмотров). Это был еще один большой шаг вперед. Так Даня стал рэпером. Ну как рэпером — парнем, читающим речитатив под бит. Дальше была совместная песня и клип с Николаем Басковым «Дико тусим» (65 млн просмотров) и дуэт с рэпером Джиганом «Хавчик» (31 млн просмотров).

В гости к Малахову, 2020

Как только Даня начал собирать максимальный хайп, на него обратили внимание редакторы программы «Прямой эфир». Андрей Малахов притащил парня в студию и собрал свой урожай на его истории. Несколько выпусков программы помогли зрителям узнать, какая сложная у Милохина судьба, как их с братом бросила мать, как он рос в оренбургском «Доме детства» и спал там чуть ли не на той же кровати, что и Юрий Шатунов — еще один знаменитый детдомовец.

Список Forbes, 2020

В 2020 году все узнали, что звезды соцсетей легко могут соревноваться в уровне доходов со звездами кино и шоу-бизнеса. Русский Forbes поместил Милохина в список самых высокооплачиваемых тиктокеров страны на шестое место с доходом в почти 3 млн рублей в месяц (и это в 18 лет).

ПМЭФ, 2021

Серьезные организации давно уже всеми современными способами пытаются привлечь клиентов. Соцсети — лучшая среда для поиска рекрутов. Так Даня оказался там, где не должен был: на Петербургском международном экономическом форуме — престижном закрытом мероприятии, среди ведущих бизнесменов, политиков, финансистов, инвесторов и проч. Зачем? Его позвали просто «порофлить» (прикалываться так, чтобы все катались по полу от смеха), и Даня справился. Уложил всех, перед кем выступал, на пол, заставил дрыгать ногами и начал снимать ролик. А интервью в кулуарах прервал фразой «Пойду пописаю».

«Классная Катя», 2022

Разумеется, при таком бешеном темпе развития популярности кто-то должен был первым позвать Даню в кино. В сериале «Классная Катя» (СТС) ему досталась роль старшеклассника по фамилии Петров. Вместе с начинающим артистом на съемочной площадке в подмосковной усадьбе Середниково работают Гоша Куценко, Алена Бабенко и другие.

При этом актерского образования, как и любого вообще, кроме школьного, у Дани нет.

«Ледниковый период», 2021 — 2022

В конце 2021 года Милохин ворвался в одно из самых популярных шоу в стране «Ледниковый период» (в программе Ивана Урганта к тому времени боевое крещение уже прошел). В пару к Дане поставили серебряную олимпийскую медалистку Евгению Медведеву.

Поначалу публика фыркала, мол, зачем вот это вот позорит нашу фигурку. А потом Милохин влюбил в себя даже Татьяну Анатольевну Тарасову. Победить ему не удалось, но приз зрительских симпатий забрали уверенно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.