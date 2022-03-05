«Дети очень здорово могут успокаивать»: Анастасия Костенко нарядила дочек в яркие комбинезоны

Жена Дмитрия Тарасова снимает стресс во время прогулки с наследницами.

Модель Анастасия Костенко одела дочек в салатовый и апельсиновый комбинезоны для прогулок ранней весной. Так знаменитость поддержала отечественного производителя детской одежды.

Жена футболиста Тарасова призвала не отчаиваться в трудное время. А для снятия стресса Костенко предлагает больше общаться с детьми.

«Знаете, что помогает больше всего? Дети. Нет возможности погулять, побеседуйте с ними, как будто перед вами взрослый человек (дети очень здорово могут успокаивать, прямо лекарство какое-то). Все мы растеряны и переживаем. Конечно, всем хочется мирного неба и это обязательно будет! Не забывайте о прогулках! Сейчас самое время вспомнить отечественных производителей и убедиться, что наши ничуть не хуже», – написала Анастасия в личном микроблоге.

Костенко нарядила дочерей Еву и Милану в одинаковые шапки, резиновые сапожки и непромокаемые комбинезоны.

Напомним, ранее муж Анастасии Костенко прогулялся с младшим ребенком. Дмитрий Тарасов прокатил сына Лешу в коляске за 150 тысяч рублей. Футболист позавидовал своему малышу, который наслаждается беззаботным детством.

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