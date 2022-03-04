Дмитрий Тарасов позавидовал сыну, который катается в коляске за 150 тысяч рублей

Футболист отметил, что у его наследника пока совсем нет забот.

Бывший муж Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов — разместил в личном микроблоге кадры с прогулки вместе с сыном Алексеем. Примечательно, что звездный отец захотел оказаться на месте своего младшего ребенка.

В непростое время Дмитрий Тарасов особенно позавидовал сыну Алексею. Мальчик целыми днями спит. Малыша кормят и уделяют ему внимание все время. При этом наследнику Тарасова не нужно думать о заработке для семьи и других взрослых делах.

«Хотел бы я сейчас оказаться на месте Лехи. Лежит спокойно, ни о чем не думает, вообще никаких проблем. Красавец!» — заявил Дмитрий Тарасов во время прогулки.

К слову, российский футболист прокатил сына на коляске, которая стоит 150 тысяч рублей. Дмитрий Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко отдали предпочтение бренду Hartan, который создал коляску с дизайном Mercedes-Benz.

Родители маленького Леши шутят, что у мальчика в столь раннем возрасте уже такое роскошное средство передвижения.

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