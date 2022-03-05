Россияне потеряли Наташу Королеву

Певица уже неделю нигде не появляется.

Уроженка Украины Наташа Королева уже неделю не появляется в социальных сетях. Артистка пропала из поля зрения публики сразу после того, как на Украине началась спецоперация.

Поклонники обеспокоены. В последний раз Наташу видели во время записи шоу «Две звезды. Отцы и дети» на канале «Россия», где она участвует вместе со своим сыном Архипом.

Одни фанаты уверены, что звезда приболела. Другие считают, что Королева могла улететь в США, где живет ее мама Людмила Порывай.

И самая непопулярная версия — Наташа так устала от гастролей, что просто устроила себе детокс от соцсетей.

Так или иначе, Королеву ждут ее поклонники в соцсетях. Надеемся, что в скором времени она объявится.

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