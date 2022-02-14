В таком невестка выступает в клубе: Наташа Королева вышла на сцену в корсете поверх кэтсьюта и юбке-пачке

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева участвует с сыном Архипом Глушко в шоу «Две звезды» на канале «Россия 1». И не перестает удивлять не только зрителя, но и наследника. На этот раз артистка нарядилась для номера в очень яркий и смелый образ, представ в кэтсьюте, то есть прозрачном комбинезоне в крупную сетку, поверх которого надела черный корсет и юбку-пачку цвета «Взбесившаяся Барби».

Поначалу на плечах Королевой была укороченная косуха в тон юбке, но в процессе выступления она ее сняла. Получился номер, как заметила артистка, немного с элементами стриптиза.

«Сегодня в шоу «Две Звезды» ну очень яркинько получилось! Уфффф, Архип был смущен что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять, Аххха !!! Не судите строго, шалю!», — рассказала звезда подписчикам в микроблоге.

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В подобных нарядах, к слову, выступает девушка Архипа, танцовщица Мелисса Волынкина.

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