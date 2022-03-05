«Все на грани, если честно»: Ксения Бородина призналась, что хочет вернуться в Россию

В последних Stories личного микроблога телеведущей Ксении Бородиной появились ролики, в которых она с унынием в глазах рассказывает о своем моральном состоянии.

Бородина пожаловалась, что настроение у нее сменяется несколько раз за день.

«Мне кажется, что у многих сейчас в Instagram легкая такая биполярка. У меня точно. Знаете, настроение прыгает. Утром просыпаешься – нормальное состояние. Потом читаешь новости, у тебя другое состояние абсолютно. Потом успокаиваешься, отвлекаешься чем-нибудь, у тебя третье состояние. Такое, конечно. Все на грани, если честно», – заявила Ксения.

По словам Бородиной, грусть и тоска обычно посещают перед днем рождения. Но сейчас совсем другое время:

«Пишу Stories – стираю, пишу – стираю. Хотела сказать, что такое депрессивное состояние перед днем рождения у многих. По крайне мере помню, как за два-три дня до праздника тебя накрывает. Тут накрыло гораздо раньше. И не из-за дня рождения абсолютно».

Бородина резюмировала свое обращение тем, что готова улететь домой.

«Очень сильно хотелось уехать домой. Честно могу сказать. Все спрашивают, как так. Все уговаривают остаться. Нет, я хочу домой», – сказала Ксения в личном микроблоге.

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