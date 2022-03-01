«Легкая тоска, и даже слезы подступают»: что сказала Юлия Михалкова о ребятах из «Уральских пельменей»

Экс-«пельмешка» Юлия Михалкова в одном из своих интервью призналась, что иногда вспоминает о ребятах из «Уральских пельменей». Все-таки с ними в свое время она много гастролировала, ездила по городам и весям. Теперь ее место в шоу, можно сказать, заняла Илана (юмористка не так давно отказалась от псевдонима Юрьева. — Прим. ред.). Кстати, артистка говорила, что с Михалковой в обычной жизни они не подруги. Но на светских мероприятиях, конечно же, подходят друг к другу, так, словно близко общаются.

Несмотря на слова Иланы, которая считает, что Михалкова обиделась на их коллектив, сама экс-«пельмешка» уточнила, что скучает по ребятам и воспоминания о них вызывают у нее ностальгические нотки.

«Конечно, бывает. Все-таки я с некоторыми ребятами знакома более 15 лет. Мы долго работали вместе и остались как одна семья. Но жизнь идет вперед, что-то меняется, что-то остается. Иногда просыпаюсь утром и думаю: а как там ребята поживают? И сразу у меня такая легкая тоска, и даже слезы подступают. Андрюша Рожков, Брекота, Сокол, Ерш, Исай, привет!» — приводит 7days слова Юлии Михалковой.

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