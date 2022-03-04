«Маме для хорошего настроения»: Юлия Снигирь показала, как сын радует ее в непростое время

Наследнику актрисы в марте этого года исполнится шесть лет.

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Юлии Снигирь появилась фотография самодельной открытки. Эту поделку знаменитость получила в подарок от сына Федора.

Снигирь отметила, что в последнее время испытывает тревогу. При этом Юлия старается скрывать свои страхи от ребенка.

Несмотря на это, сын Юлии Снигирь почувствовал, что маме нужна поддержка. Поэтому Федор подарил родительнице открытку без повода.

«Маме для хорошего настроения. Я тебя люблю!» — написал Федор в открытке для родительницы.

«Сын сделал открытку. Сам. Дети все чувствуют, как ни старайся скрывать, что тебе больно и страшно.

Всем добра и света», — призналась Юлия.

Фолловеры Снигирь поддержали актрису и восхитились ее сыном.

«Юля, прекрасная Юля, обнимаем детей и верим в свет. Он должен быть», «Похоже, это сказочный дракон с тремя головами! Он точно защитит!», «Рисовал маме, а настроение хорошее у всех нас», «Классно, дети — наша опора», «Какая чудесная открытка!», «Какой молодец ваш сынок», — написали поклонники Снигирь в комментариях под фото артистки.

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