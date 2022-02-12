«В другое верить не хочу»: Снигирь рассказала о будущей профессии двенадцатилетней дочери Брик

Актриса Юлия Снигирь в Instagram высказалась о будущем дочери покойной коллеги Евгении Брик двенадцатилетней Зои, которая находится в США.
По словам Юлии Снигирь, более доброго человека, чем Евгения Брик она не встречала. Актриса заметила, что в этой жизни не все успела сказать подруге. При этом Брик с подругой напротив всегда говорила и находила время для общения.
«Жень, я очень надеюсь, что там тебе хорошо и легко, в другое верить не хочу. А еще я уверена, что Зоя станет большой-пребольшой актрисой, вот увидишь. Все будет хорошо, Жень».
Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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