«В другое верить не хочу»: Снигирь рассказала о будущей профессии двенадцатилетней дочери Брик

Как отметила актриса, все у наследницы звезды будет в этой жизни хорошо.

Актриса Юлия Снигирь в Instagram высказалась о будущем дочери покойной коллеги Евгении Брик двенадцатилетней Зои, которая находится в США.

По словам Юлии Снигирь, более доброго человека, чем Евгения Брик она не встречала. Актриса заметила, что в этой жизни не все успела сказать подруге. При этом Брик с подругой напротив всегда говорила и находила время для общения.

«Жень, я очень надеюсь, что там тебе хорошо и легко, в другое верить не хочу. А еще я уверена, что Зоя станет большой-пребольшой актрисой, вот увидишь. Все будет хорошо, Жень». Юлия Снигирь

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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