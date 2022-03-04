Сын Николая Караченцова рассказал, почему его бабушка переживала за артиста

Янина Брунак работала постановщиком балета и часто беседовала со своим сыном о его театральных успехах.

Наследник актера Николая Караченцова — Андрей — поделился воспоминаниями о взаимоотношениях его отца и бабушки.

Сын Николая Караченцова рассказал, что родительница звезды спектакля «Юнона» и «Авось» часто испытывала чувство вины. Янина Евгеньевна была звездой балетных постановок и поэтому нередко путешествовала. Брунак казалось, что она не дала достаточно материнской ласки и любви Николаю Караченцову, пока он был маленьким.

Именно поэтому родительница в деталях обсуждала театральные роботы сына с ним по телефону. Янина Евгеньевна с точки зрения режиссера-постановщика разбирала с сыном его партии в театре.

«Выйдя на пенсию, Янина Евгеньевна стала жить успехами сына. Бабушка переживала и беспокоилась за папу страшно – видимо, была подсознательная потребность компенсировать то, что не додала сыну в детстве. Эта любовь порождала у бабушки и некоторый эгоизм по отношению к моему отцу. Было у нее и чувство собственничества. И ярче всего проявилось оно, когда папа женился и стал одаривать своей любовью не только мать, но и супругу», — признался Андрей Караченцов в беседе с 7days.

«По сути, папа всю оставшуюся жизнь лавировал меж двух огней, стараясь устроить все так, чтобы было комфортно и маме, и супруге. И это при том, что папа сам был человеком амбициозным, волевым, не привыкшим подстраиваться под кого-то», — резюмировал сын Караченцова.

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