«Будь здоров и счастлив»: Надежда Бабкина трогательно поздравила Бориса Моисеева

Исполнительница Надежда Бабкина обратилась с поздравительными словами к коллеге Борису Моисееву, который отмечает день рождения.

Бабкина вспомнила, как выступала на одной сцене с именинником. Надежда Георгиевна опубликовала ролик яркого номера вместе с Борисом Моисеевым. На видео были запечатлены архивные кадры с «Новогоднего голубого огонька». Бабкина и Моисеев поют композицию «Выйду на улицу, гляну на село».

Примечательно, что Борис Михайлович еще и сыграл на гармошке во время выступления.

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«От всей души поздравляю с днем рождения блистательного артиста Бориса Моисеева! Дорогой Боря! Будь здоров и счастлив, живи долго на радость нам! Мы все тебя очень любим!» — написала в комментариях под видео Надежда Бабкина.

Поклонники артистов остались в восторге от архивного видео. Они присоединились к поздравлениям Бабкиной в комментариях под роликом:

«Чудесный артист», «Поздравляю! Здоровья ему!», «Какие замечательные воспоминания! Здоровья Борису Моисееву!», «С днем рождения, великий артист!», «Поздравляем Бориса Михайловича!».

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