«С полуслова понимаем друг друга»: Надежда Бабкина поздравила Эвелину Хромченко

Исполнительница Надежда Бабкина опубликовала в личном микроблоге фотографию телеведущей Эвелины Хромченко. Таким образом, знаменитость поздравила журналистку с днем рождения.

Бабкина отметила, что счастлива общаться с таким профессионалом своего дела, как Хромченко.

«Дорогая Эвелина! Сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю оставаться бесконечно красивой, модной, стильной и красоту двигать в массы, потому что наши женщины нуждаются в этом как никогда! Благодаря вам на улицах наших городов стало больше красивых и стильно одетых женщин. Примеряя новое платье, все мы думаем: «А что бы сказала Эвелина?» — призналась артистка.

«Мы втроем — вы, Саша Васильев и я — очень сдружились за время совместной работы. По-моему, у нас сложилась замечательная компания, которую зрители называют «золотым составом «Модного приговора». Когда мы собираемся вместе, на съемочной площадке царит полная гармония, потому что мы с полуслова понимаем друг друга», — добавила Надежда Бабкина.

Напомним, ранее Надежда Бабкина показала свое архивное фото.

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