Султан Сулейман в общественном транспорте: Халит Эргенч в Лондоне пересел на автобус

Поклонники по всему миру и спустя десять лет пристально следят за звездами турецкого сериала «Великолепный век». Особое внимание приковано к Халиту Эргенчу, который вместе с семьей проводит уикенды в Лондоне. Ранее сообщалось, что актер якобы оставил Турцию и переселился в Европу. Но никакой точной информации на этот счет нет.

Зато жена Эргенча то и дело публикует свежие снимки в микроблоге, показывая, как они проводят досуг в Лондоне. К примеру, всей семьей Бергюзар Корель посидела в кондитерской, прогулялась по местным паркам, прошлась по магазинам и бутикам с посудой, цветочным лавкам и прикупила вещи для детей. А их у актрисы трое: сыновья — Али и Хан, а также дочка Лейла, ей всего пять месяцев.

Пара знаменитый турецких актеров полностью окунулась в новую лондонскую жизнь. Так, к примеру, Халит Эргенч не побрезговал общественным транспортом. Актер пересел на автобус. Кстати, во время жизни в Турции Халит передвигался исключительно на автомобиле, либо находясь за рулем, либо с помощью личного водителя, пишет rusturkey.com.

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