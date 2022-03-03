Пригожин: «Украинские артисты шлют нам проклятия, хотя раньше здесь кормились»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он и его семья подвергаются серьезной травле со стороны украинского народа. По его словам, из-за сложной ситуации в этой стране местные жители озлобились и ведут себя крайне агрессивно.

«А что творят наши коллеги артисты в Украине, какие проклятия шлют нам? За что? Вы здесь кормились, вы сюда приезжали, вас здесь никто не запрещал. В отличие от нас, российских артистов, которых везде запрещают. И людей, которые хотят остаться в нейтралитете, как Швейцария, которая всегда его сохраняла, вынуждают принимать решение», — заявил продюсер Teleprogramma.pro.

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