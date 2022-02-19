«Легендарный композитор и исполнитель»: Иосиф Пригожин поделился архивным фото с Валерией и Юрием Антоновым

Среди последних публикаций личного микроблога мужа певицы Валерии появилась фотография из семейного альбома. На ней запечатлены сам Иосиф Пригожин, Валерия и исполнитель Юрий Антонов.

Таким образом Иосиф Пригожин поздравил Юрия Антонова с днем рождения.

«Сегодня свой день рождения празднует легендарный композитор и исполнитель Юрий Антонов. Самое главное – мы желаем ему крепкого здоровая!», – написал в личном микроблоге Иосиф Пригожин.

К слову, на фото молодой Пригожин позировал за столом рядом с красавицей-женой и другом семьи Юрием Антоновым. Именинник улыбался, сидя рядом с загорелой блондинкой.

«Здоровья и долгих лет любимому маэстро!», «Легенда, а какие песни он спел», «Да, Юрий Михайлович – это поистине любимец нашего народа! Его песни переживут века», «Легенда! Есть ли еще у кого-то из авторов и исполнителей такой банк собственных сочинений?», – присоединились к поздравлению Пригожина поклонники творчества Антонова.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин вместе с Валерией в изумрудном жакете поужинал в ресторане с дочкой и экс-женой.

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