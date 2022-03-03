Сергей Соседов: «В магазинах все подорожало не в феврале и даже не год назад»

Паникеры в Сети нагнетают — в связи с санкциями Запада якобы цены в наших магазинах подскочили чуть ли не в несколько раз. Журналист Сергей Соседов при этом удивлен подобными волнениями. Он считает, что подорожало уже все давно.

«Все дорожает: и масло, и сметана, и завтраки. Вон капуста стала стоить 52 рубля! Мне кажется, это ее рекорд. Но! Это же не неделю назад началось, а давно. Весь мир давно живет в условиях, что все постепенно дорожает. Это не политика, это экономика, инфляция.

Не читайте, что пишут в интернете. Не участвуйте в этих политических провокациях, не смотрите фейки. Вот вам и рецепт спокойной жизни», — заявил Соседов Teleprogramma.pro.

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