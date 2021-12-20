«Ты с ума сошла?»: Сергей Соседов довел до слез Ольгу Бузову в эфире шоу

Поющая ведущая является наставником в проекте «Х-Фактор» в Белоруссии.

Шоу «Х-Фактор» в Белоруссии одним из наставников которого является Ольга Бузова, подходит к концу. В полуфинале остались всего пять участников.

Среди них и 16-летний Никита Белько, которого сильно задели комментарии Сергея Соседа в прошлом выпуске шоу. В полуфинале начинающий артист и музыкальный критик вновь вступили в перепалку. Досталось и Ольге Бузовой, которая решила, что это спланированная провокация.

«Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Я даже не услышал, что мне там Серега сказал. Оль, ты в своем уме?» — заявил Соседов.

После этих слов Никита Белько и Ольга Бузова расплакались.

Напомним, минувшим летом Дмитрий Губерниев довел до слез Бузову в прямом эфире на «МАТЧ-ТВ».

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