Иосиф Пригожин: «О ценах в магазине я думаю меньше всего»

Западные страны против России чуть ли не ежедневно вводят новые санкции. Наша страна отвечает им тем же. При этом многие в Сети нагнетают, что цены в магазинах уже сейчас взлетели чуть ли не в несколько раз.

Но наши знаменитости это не ощущают. Продюсер Иосиф Пригожин, например, признался, что сидит на диете и в принципе не знает про цены на продукты.

«И, положа руку на сердце, думаю об этом меньше всего. Сейчас наше общество пытается «нажить», не заработать. И каждый пытающийся «нажить» обвиняет другого, что он тоже хочет так же. Это наш менталитет. А скупать ничего не надо. Или вы думаете, что завтра кому-то будут нужны «айфоны» по полмиллиона рублей, если на земле не наступит мир?» — заявил продюсер Teleprogramma.pro.

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