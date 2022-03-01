«Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище»: Татьяна Лазарева рассказала о событиях в Киеве

55-летняя телеведущая Татьяна Лазарева приехала в Киев по деловым вопросам и теперь не может уехать из-за сложившейся ситуации в стране.

«Я здесь себя чувствую в относительной безопасности, потому что это старый дом, мощные стены. Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. Почему я не уезжаю? У меня нет никаких возможностей, такси не ходят. Для меня проблематично добраться на вокзал. Я даже не знаю, где он находится… Буду стоять там в живой очереди, а билетов никаких нет», — рассказывает Татьяна в своем Instagram.

Татьяна остается в Киеве и общается с семьей онлайн. Телеведущая призналась: сын и дочери очень за нее переживают.

«С восьми вечера начинается комендантский час — и до утра. Это делается для того, чтобы люди не выходили. Появляться без разрешенных документов небезопасно», — поделилась Лазарева.

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