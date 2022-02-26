«Знакомому хотели выдать автомат, не взял, у него уже есть»: Татьяна Лазарева — о жителях Киева

По словам певицы и телеведущей, никакой истерики в городе нет.

Телеведущая Татьяна Лазарева в прямом эфире Instagram, общаясь со своими подписчиками, заявила, что жители Киева, где она находится в центре в гостинице, получили автоматы.

«Здесь все закрыто. Нет никаких витрин из картона. Решеток на магазинах тоже никаких нет. Истерики нет. Знакомому должны были выдать автомат, но он не взял, потому что он у него уже есть». Татьяна Лазарева

По словам Лазаревой, киевлян научили, как правильно накладывать жгут в случае ранений.

«Знакомый рассказал, как разбирать и собирать автомат. А его жена сказала, что сделает «коктейль Молотова». Я спрашиваю: «Зачем?» Она ответила: «Под колеса буду бросать». Все принимают ситуацию с достоинством и спокойствием», — заявила Татьяна Лазарева.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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