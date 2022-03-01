Повидался с бывшей? Асмус привезла к Харламову дочь и показала их на редком фото

Кристина Асмус на личной страничке в Instagram поделилась редким снимком с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым. Актриса из фильма «Текст» привезла дочку Настю повидаться с отцом и поделилась их общим снимком. После развода экс-супруги долгое время скрывали от девочки тот факт, что они будут жить отдельно.

Правда, сейчас Асмус строит отношения с новым молодым человеком. По словам актрисы, все ее близкие, семья и друзья уже знакомы с ее кавалером. Гарик тоже не одинок. Его сватают 28-летней Екатерине Ковальчук.

Дочка Гарика Харламова живет с мамой. Юморист оставил бывшей жене роскошный дом, а сам перебрался в городскую квартиру. Асмус не препятствует Гарику видеться с дочерью, она наоборот, поддерживает юмориста в стремлении как можно больше проводить времени с ребенком.

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