Незрячая певица: стало известно, кто должен был представлять Россию на «Евровидении»

Малоизвестная певица Ярослава Симонова была отобрана в закрытом формате в феврале для участия в конкурсе «Евровидение». Однако 18-летняя артистка не сможет выступить из-за отстранения России.

Напомним, еще недавно после долгих совещаний исполнительный совет EBU решил, что Россия не будет принимать участие в международном вокальном конкурсе «Евровидение-2022».

Зрителям из России было неизвестно, кто должен был представлять нашу страну в этом году. Однако позже выяснилось, что певица с проблемами со зрением готовилась к поездке на «Евровидение».

Победительница четвертого сезона вокального конкурса «Синяя птица» на «России-1» Ярослава Симонова была выбрана в закрытом формате. Об этом сообщили Super.

Отметим, что Ярослава гастролировала в Пекине, Монако, Праге, Берлине, Париже, Вашингтоне и Нью-Йорке. Артистка работала с музыкантами Денисом Мацуевым, Юрием Башметом и Игорем Бутманом.

Особенностью Симоновой является то, что с детства она учит все музыкальные партии на слух. Артистка не видит, но это не мешает Ярославе отлично петь.

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