«Огромное количество проблем»: Мартиросян назвал причину развода

Георгий Мартиросян и Татьяна Васильева прожили в браке более 12 лет. Они развелись в 1995-м, но смогли сохранить дружеские отношения. И только спустя почти 30 лет актер решился рассказать правду о прошлом союзе.

«Я всегда разгребал дорогу, чтобы Татьяне Григорьевне удобно было работать. То есть огромное количество проблем брал на себя. Мы когда начинали свою семейную жизнь она очень многого не умела, не могла. Моя мама к ней очень соблаговолила и научила готовить какие-то вкусности», — рассказал Мартиросян в документальном фильме «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» на канале ТВЦ.

По словам Георгия, к разрыву привел быт. Актер считал, что нет ничего страшного в том, чтобы сын Татьяны от первого брака Филипп выполнял обязанности по дому, например, выносил мусорное ведро. Васильева и ее мама же так не считали.

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