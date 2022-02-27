Ким Кардашьян летает на частном самолете, построенном для нее за 150 миллионов долларов

Вы стопроцентно являетесь суперзвездой, если владеете частным самолетом. Но кто из обладателей собственных «птичек» может похвастаться тем, что его борт собран за заказ со всеми пожеланиями владельца?

Светская львица Ким Кардашьян может. Погостив в Милане на прошлой неделе, 25 февраля американская телезвезда улетела обратно в Лос-Анджелес на частном самолете G65OER (как у миллиардера Джеффа Безоса). Журналисты, опубликовавшие кадры новенького джета, сообщают, что 41-летняя Ким не просто купила себе борт – ей построили его на заказ.

По информации издания TMZ, базовая стоимость такого транспорта составляет 95 миллионов долларов. Но в нем предостаточно элементов сверх того, что необходимо в самолете. Например, кашемировые стены в салоне, кожаные сидения, все кремового цвета. Дизайн разработан именитыми специалистами.

Салфетки и тарелки пассажирам выдаются такие же, как дома у телезвезды. Также попутчиков Ким ждут мягкие тапочки ее бренда SKIMS и удобные пижамы для комфортного полета. Всего самолет рассчитан на 18 человек.

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Сообщается, что Кардашьян целый год ждала завершения модификаций своей воздушной колесницы. Журналисты посчитали, что со всеми наворотами этот транспорт стоит около 150 миллионов долларов. Но для миллиардерши, сделавшей себе состояние на нижнем белье, телешоу и Instagram, это не такая уж большая сумма.

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