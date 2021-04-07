«Неплохо для девушки без таланта»: Ким Кардашьян впервые вошла в список миллиардеров Forbes

Всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян разводится, а в это время ее финансовые дела идут в гору. На днях знаменитое своими рейтингами издание Forbes впервые признало ее миллиардером и включило в свой список богатейших людей на планете.

Аналитики журнала сообщают, что весной 2021 года ее состояние достигло миллиарда долларов, хотя еще в октябре 2020-го находилось на уровне 780 миллионов. Якобы на новую ступень богатства 40-летнюю бизнесвумен возвели ее косметический бренд KKW Beauty и бренд нижнего белья с коррекцией фигуры Skims.

«Кардашьян-Уэст основала KKW Beauty в 2017 году после успеха компании ее сводной сестры Кайли Дженнер Kylie Cosmetics. Она пошла по стопам Кайли, используя аналогичную модель прямого обращения к потребителю, которая в значительной степени опирается на маркетинг в социальных сетях», — пишет Forbes.

Издание также отмечает, что Кардашьян приносят доход инвестиции, в том числе и в недвижимость, а также ее знаменитое телешоу. Еще у звезды есть акции Disney, Amazon, Netflix и Adidas, которые ее муж Канье Уэст подарил супруге на Рождество в 2017 году. Но именно собственные компании Ким, раскрученные ее саморекламой, по версии журнала, привели женщину в список миллиардеров мира. Forbes также вспоминает, что в тот день, когда звезда появилась на его обложке, она высмеяла в Twitter всех своих хейтеров и критиков, написав: «Неплохо для девушки без таланта».

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