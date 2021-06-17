Мнение эксперта: известный психолог Лабковский назвал одну из основных причин одиночества

Он также заметил, что человек в любом случае может изменить свое семейное положение.

Знаменитый психолог Михаил Лабковский поделился на страницах своего блога размышлениями об одиночестве, назвав одну из основных его причин.

По мнению эксперта, часто в несостоятельности человека построить отношения с противоположным полом виноваты установки, которые дали ему родители.

«Если вы выросли в атмосфере скандалов, криков и нелюбви, вам меньше всего захочется повторить этот сценарий. Но вы – это не ваши родители, вы можете выбирать», — сказал он.

Также Михаил посоветовал людям не стараться добиться любви противоположного пола хорошими делами, а изначально полюбить самого себя. Вот тогда будет гораздо больше шансов познать взаимные чувства.

«Многие думают, что любовь можно заслужить, что можно завоевать любовь партнера какими-то поступками, что можно получить любовь окружающих только за какие-то заслуги. Друзья мои, любят просто так. И вы себя просто так любите!» — посоветовал психолог.

Напомним, Михаила Лабковского журнал Forbes признал самым узнаваемым психологом России с доходом 130 млн рублей в год. Эксперт является автором книги-бестселлера «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», тираж которой в 2017 году (первый год выпуска) составил 226 000 экземпляров.

Внимание! Teleprogramma.pro рекомендует при возникновении любых психологических проблем обращаться к специалистам.

Смотрите также