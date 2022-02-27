«Мечтал полететь в космос»: Давид Манукян завидует Илону Маску

Артист представил, что делал бы без выступлений на сцене.

Исполнитель Давид Манукян хотел бы стать космонавтом, если бы у него не сложилось с шоу-бизнесом. Знаменитость по-хорошему завидует Илону Маску, который выпустил собственную ракету.

Давид подчеркнул, что желает оказаться за. пределами нашей планеты.

«Я всегда мечтал полететь в космос. Сейчас смотрю на Илона Маска и белой завистью ему завидую! Хотелось бы оказаться где-то на Луне или на Марсе, посмотреть как там. А в идеале еще и переселиться туда», – заявил Давид Манукян.

Но пока Манукяну удалось перевоплотиться только в кузнеца в рамках шоу «Звезда под прикрытием» на канале «Муз-ТВ».

«Для меня это было экспериментальное участие. Конечно, было необычно, что нужно скрывать себя, но я сделал все на позитиве, вел себя по фану и постарался получить удовольствие. Я считаю, что все получилось очень круто. Но больше всего я зарядился от того, что мне удалось смастерить металлическую розу, которую я подарил девушке. Ей, кстати, очень понравилось», – признался Давид в разговоре со starhit.ru.

Напомним, ранее Давид Манукян рассказал о своем отношении к Виктору Дробышу и Ларисе Долиной.

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