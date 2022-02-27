«Казалось, что он недосягаемый человек»: Давид Манукян изменил мнение о Викторе Дробыше

Исполнитель Давид Манукян рассказал о работе с артистами Виктором Дробышем и Ларисой Долиной. Знаменитость открыл старших коллег с новой стороны.

Манукян, известный под псевдонимом Дава, стал одним из членов жюри шоу «Битва поколений». Рядом с Давай сидели другие судьи. Это Мия Бойко и Лариса Долина с Виктором Дробышем.

Если с Мией Давид представляет одно поколение артистов, то с Дробышем и Долиной Манукян имеет мало общего. Вернее, так исполнителю казалось.

«И, конечно, хочу отметить судейскую коллегию, особенно Виктора Дробыша. Несмотря на то, что общался с ним впервые, у нас сложилась рабочая команда. Когда раньше смотрел на него, мне казалось, что он недосягаемый человек, но у меня поменялось мнение. Виктор Яковлевич добрый и с юмором», – признался Дава.

«Судя по тому, что я услышал от Ларисы Долиной, она настроена очень позитивно по отношению к молодому поколению. Со всеми ребятами, в том числе с тиктокерами, она разговаривала по-доброму, поэтому не могу сказать что это какая-то война, спор или битва. Я за мир во всем мире», – заявил Давид Манукян в беседе со starhit.ru.

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