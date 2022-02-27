Важная встреча года: Елизавета II отменила прием дипломатов

Неделю назад стало известно, что Елизавета II заболела коронавирусом и заразила все свое окружение. 95-летняя королева легко переносит болезнь и даже выполняет некоторые обязанности. Но вот встречу дипломатов решила перенести на неопределенный срок.

«Королева последовала совету министра иностранных дел о том, что планировавшийся на среду, 2 марта, дипломатический прием в Видзоре следует перенести», — цитирует usatoday.com министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

больше по теме Елизавета II призвала принца Уильяма и Кейт Миддлтон принять королевские полномочия Подданные королевы обеспокоены ее состоянием.

Добавим, что ежегодный дипломатический прием – важное мероприятие в королевском календаре. Обычно его посещают более 500 дипломатов, представительства стран которых работают в Великобритании.

Напомним, ранее Ее Величество попросила Кейт Миддлтон и принца Уильяма принять королевские полномочия.

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