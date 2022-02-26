«Я бы от вас родила»: Дарья Юргенс рассказала, как соблазнила первого мужа

Артистка Дарья Юргенс поделилась историей знакомства с первым мужем Евгением Дятловым.

От актера знаменитость родила сына Егора.

«Красавец, рок-музыкант. В него были влюблены все девочки. Мне было 17 лет, а ему 22 или 23. После армии, взрослый мужик», – вспомнила Юргенс, каким был молодой Дятлов.

Дарья рассказала, что представляла общего ребенка с Евгением Дятловым. Актрисе казалось, что у них получится очень красивый малыш. И Юргенс не стала медлить. Однажды она подошла к будущему мужу со словами:

«Евгений, извините, пожалуйста, я бы от вас родила».

Дарья Юргенс призналась, что не считала себя первой красавицей в институте. А высокий, с темной шевелюрой Евгений все равно выбрал ее. Мама Дарьи не верила, что ее дочь станет женой Дятлова. Но Юргенс вышла замуж за актера.

««Этот на тебе никогда не женится», – сказала мама. А я, как поженились, так и забеременела. Я все время, всю жизнь что-то доказывала маме», – заявила Юргенс в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Дарья Юргенс вспомнила одну из своих главных ролей.

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