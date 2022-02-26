«Не зря ГИТИС заканчивала»: Дарья Юргенс показала, как пьет спиртное в эфире «Секрета на миллион»

К актрисе присоединилась и ведущая программы на НТВ.

Звезда фильма «Брат–2» Дарья Юргенс вспомнила, как стала популярной после выхода второй части фильма Алексея Балабанова.

Юргенс исполнила роль проститутки Мерилин в фильме «Брат-2». После этого Дарью стали узнавать на улице.

«Была лысая проститука. А стала рыжей проституткой», – вспомнила Дарья Юргенс крики узнающих ее прохожих.

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева поинтересовалась, не было ли обидно актрисе. Дарья призналась, что не сразу, но приняла это после слов Балабанова.

«Она вроде плохая. Но хорошая», – объяснил Алексей Балабанов Дарье Юргенс про ее героиню.

Лера Кудрявцева предложила Дарье Юргенс вспомнить знаменитую сцену из «Брата-2», где Мерилин просит стюарда принести водки, пока она летит в Россию.

Дарья Юргенс должна была выпить бутафорскую водку в студии НТВ. Актрисе удалось обмануть Кудрявцеву. Телеведущая поверила, что Юргенс пьет настоящую водку.

Лера Кудрявцева тоже попробовала обмануть артистку. Блондинка отметила, что наконец ей пригодилось учеба в театральном институте.

«Не зря ГИТИС заканчивала», – заявила Кудярвцева в эфире «Секрета на миллион» в эфире НТВ.

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