«Создательница такой красоты»: Наталия Орейро показала поклонникам свои детские фото

Наталия Орейро показала поклонникам свои детские фото. Звезда сериала «Дикий ангел» поделилась в своем микроблоге редкими кадрами в честь дня рождения своей мамы.

«Дорогая мамочка! С Днем рождения», — подписала фото актриса на испанском и русском языках в своем Instagram.

Поклонники пришли в восторг от архивных фотографий актрисы. Многие признали, что Орейро очень похожа на свою маму и обе они очень хорошо выглядят.

«Мама у вас красивая», «Вы так похожи! Красотки», «Бесконечное спасибо за вашу дочку», «Прекрасные фотографии», «Создательница такой красоты», — оставляют комментарии поклонники.

Напомним, 10 ноября прошлого года Наталия Орейро получила гражданство России. Также паспорт гражданина РФ получил ее сын Мерлин Атауальпа.

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