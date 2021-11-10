Наша Наташа: Орейро получила российское гражданство

Наталья Орейро получила российское гражданство. В июне 2020 года актриса из Уругвая уже подала документы на получение гражданства. А в среду, 10 ноября, она приняла присягу гражданина Российской Федерации и получила паспорт. Также паспорт гражданина РФ получил ее сын Мольо. Событие прошло в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

«Как мост любви между Рио-де-ла-Пата и Россией, так я себя чувствую сегодня. Взволнована и благодарна за этот символ братства двух культур, у которых много общего. Жизнь дала мне эту уникальную возможность, и я буду работать над тем, чтобы наши отношения становились все крепче и крепче. Спасибо всем, кто сопровождал меня на этом пути и стал частью этого прекрасного путешествия», — поделилась эмоциями Орейро в своем Instagram.

Указ Президента РФ о принятии в гражданство уже опубликован на портале официальных правовых актов. Еще в 2019 году Наталья Орейро призналась в шоу «Вечерний Ургант», что для нее будет честью получить российское гражданство. Иван Ургант согласился, что актриса «самая русская из иностранцев».

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