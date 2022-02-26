«Организованно проклинают меня»: Курбан Омаров пожаловался на хейт в свой адрес

Бизнесмен признался, что не боится говорить в Италии на русском языке.

Бывший муж Ксении Бородиной – Курбан Омаров – заявил о многочисленных комментариях поклонников, которые не соглашаются с его личным мнением.

Омаров считает, что ему устроили настоящую травлю.

«Я против войны, против насилия и жестокости. Хочу чтобы у всех было мирное, чистое небо над головой. Чтобы дети не знали звуки сирен и взрывов. И я сейчас говорю про всех детей, а не только про тех, чьи родители уже восемь лет имеют теплые квартиры, айфон и скоростной доступ в Интернет», – отметил Омаров.

Курбан добавил, что ему приходят гневные сообщения от подписчиков. Люди заставляют его удалять посты в Instagram.

«За эти два дня на меня обрушилась тонна хейта. «Люди» слаженно и организованно проклинают меня, мою семью и все, что со мной связанно. Наблюдаю тысячи отметок в сторис, где призывают жаловаться на мой аккаунт, чтобы его заблокировать. Мой Instagram, direct и даже What’s up на личном телефоне перегреты «теплыми», я бы даже сказал «сжигающими дотла» пожеланиями. Испытываю очень сплоченную, организованную травлю, нацеленную меня дестабилизировать. Пытаются заставить удалить посты», – рассказал бизнесмен в личном микроблоге.

«Замечаю, как знакомые и друзья, те, кто разделяет мою позицию, боятся даже меня лайкнуть. А некоторые звонят и спрашивают, не боюсь ли я тут в Италии говорить по-русски? Я тут ничего не боюсь, мой голос звучит все так же громко и уверенно», – резюмировал Курбан.

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