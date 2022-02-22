Модницам на заметку: Хромченко назвала стиль женского гардероба, от которого мужчины без ума

Если вы хотите подчеркнуть свою хрупкость и женственность, нужно присмотреться к определенным нарядам.

Телеведущая и фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» назвала стиль женского гардероба, от которого противоположный пол без ума. И модницы в поиске, которым не терпится замуж, с его помощью могут подчеркнуть свою женственность и серьезность.

Комментируя очередной наряд героини передачи, Хромченко указала на его стилевую принадлежность. На подиум участница шоу вышла в тренче с пышной юбкой плиссе, рюшками и драпировкой на рукавах. Выраженной талию сделал пояс. Получился утонченный и женственный образ.

«Этот тренч в стиле «леди лайк», в таком очень романтичном, очень нравящемся мужчинам стиле, демонстрирует, конечно, тотальную жену», — заметила стилист.

Основу стиля «леди лайк» составляют платья и юбки. Их фасон отличается тем, что активно подчеркивает женскую фигуру — плечи, грудь, талию и бедра. В крое присутствует украшательство рюшами, бантами, басками, драпировкой.

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