Лиза шепелявила песенку, а Клава тайком посмеивалась: Пугачева усадила дочку и внучку себе на коленки при гостях

Шоумен Максим Галкин поделился в Instagram домашними кадрами из семейного архива. Ведущий программы «Лучше всех!» нашел у себя видеоролик, на котором у них в гостях запечатлена Вера Алентова, Владимир Меньшов (ныне покойный. — Прим. ред.) с дочкой Юлией Меньшовой. В кадр также попали и малыши — внучка Примадонны Клава, а также двойняшки Гарри и Лиза. Сначала своими вокальными данными похвасталась дочка Кристины Орбакайте, а потом песенку про капитана спела малютка Лиза. Сладких девчушек-певуний Алла Пугачева усадили себе на коленки, чтобы им было уютней.

«Лиза, спой капитана!» — попросил дочурку Максим. «Капитан, капитан, улыбнитесь… капитан, капитан, улыбнитесь», — забавно шепелявила Лиза, повторяя одни и те же строчки. «Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь! Только смелым покоряются моря», — поддержал малышку отец.

Ну а внучка Аллы Пугачевой, Клава, глядя на то, что Лиза не может вспомнить следующую строчку детской песенки, незаметно похихикивала, сидя на коленках у своей именитой бабушки.

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