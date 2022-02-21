«На хамство я тем же самым ответила»: Марина Федункив рассказала о драке с Надеждой Сысоевой

Марина Федункив рассказала о драке с Надеждой Сысоевой. Это случилось во время гастролей в аэропорту. Сысоева уже ранее рассказывала об инциденте, что Федункив на нее набросилась ни с того ни с сего. Звезда сериала «Реальные пацаны» поделилась своей версией произошедшего.

«Конечно же, драться нельзя. Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла и ей не заплатили за это. Не скажу что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила», — отметила Федункив в You-tube шоу «Сама Меньшова».

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После драки Марину Федункив отстранили от участия в шоу Comedy Woman на год. 50-летняя актриса не жалеет о своем поступке и уверяет, что, если бы ситуация повторилась, она бы поступила точно так же.

«Это наследие моего вспыльчивого характера. Но к тому моменту я несколько раз порывалась уходить, не нравился репертуар и все остальное. Не из-за Нади я ушла», — сообщила актриса.

Напомним, в прошлом году Марина Федункив вышла замуж за 37-летнего итальянского предпринимателя Стефано Маджи.

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