«Обниматься с тобой каждый день!»: Надежда Сысоева показала редкий снимок с возлюбленным

Актриса Надежда Сысоева вместе со своим избранником устроили нежности в Каппадокии. Знаменитость счастлива в отношениях уже больше двух лет.

Бывшая участница шоу Comedy Woman не сразу рассказала о своем романе с коллегой Дмитрием Чернаком. Только на прошлое 14-е февраля знаменитость поделилась совместным фото с возлюбленным.

В этом году в феврале пара находится в Каппадокии. Артисты отдыхают в центральной части Турции вместе со своим питомцем. Кудрявый мальтипу сопровождает блондинку во всех поездках.

Недавно бойфренд Сысоевой отметил свой день рождения. Надежда опубликовала в личном микроблоге совместное фото с Дмитрием и оставила такое поздравление:

«Хочу обниматься с тобой каждый день! С днем рождения, мой длинноволосый краш».

«Ексель-моксель, как же мило-то», — написала Екатерина Варнава в комментариях под фото.

Напомним, что до романа с Дмитрием Чернаком актриса встречалась с кинопродюсером Ильей Бачуриным. Пара рассталась в 2018 году.

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