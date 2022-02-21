Больно ударит по карману: названы размеры штрафов за разглашение тайн в третьем сезоне «Маски»

Шоу «Маска» уже третий сезон с успехом идет на НТВ. В нем принимают участие звезды шоу-бизнеса, кино, спорта и общественные деятели, которые прячутся в костюмах разных персонажей. Никто не знает их имена до тех пор, пока жюри не решит, что пора снимать маску.

Но сохранить в тайне каждое имя продюсерам очень сложно. Поэтому участники каждого сезона подписывают контракт о неразглашении своего участия, приближенные и жюри также связаны обязательством молчать. Генеральный продюсер шоу Юлия Сумачева назвала штрафы, которые грозят нарушителям.

«У массовки — миллион, у участников всех процессов цифра может доходить до 10 миллионов», — приводит слова продюсера StarHit.

Все случаи распространения тайн тщательно расследуются внутри проекта. В настоящий момент, например, ищут виновного, слившего старые эскизы костюмов пчелы и осьминога. Создатели проекта уверяют, что финансовое наказание будет неминуемо.

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