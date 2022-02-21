«Победитель этого сезона»: после второго выпуска «Маски» зрители в Сети назвали фаворита проекта

На НТВ стартовал третий сезон шоу перевоплощений «Маска». В нем появилось 14 новых ярких персонажей, в которых все сильнее влюбляются зрители. Под масками скрыты не только певцы, вокал многих исполнителей выдает непрофессионалов, и разоблаченный во втором выпуске проекта Пес – тому подтверждение.

Первым проект покинул Пес, которым оказался Роман Костомаров. По итогам второго выпуска участники раскрылись по-новому, и после премьеры программы в Сети разгорелись страсти и запылали эмоции.

Многочисленные подписчики YouTube-канала «Маски» обозначили своих фаворитов, лидирующим оказался Козерог. Исполнитель, как оказалось, произвел громадное впечатление своим горловым пением не только на жюри.

«В фаворитах пока по общению с жюри Монстрик и Дракон, а Козерог фаворит по голосу и по образу! Думаю Козерог — победитель этого сезона», «Козерог, как всегда, прекрасен», «Козерог мой фаворит! Сегодня было космическое выступление! Из такой простой песни сделал огонь!», «Козерог в самое сердце. Мощь, сила, красота. Сам по себе, остальные отдельно», «После Носорога во втором сезоне, не думала что у меня появится фаворит в новом сезоне, но Козерог – любовь», «Козерожка просто супер!! Мои фавориты — это Козерог, Пчела, Осьминог. А вообще выпуск шикарный», — пишут в комментариях под выпуском пользователи.

Как бы то ни было, впереди еще много интересных разоблачений, очарований и разочарований – проект только стартовал.

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