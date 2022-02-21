«С башкой все ок?»: Клава Кока показала, какую вакханалию затеяла в гримерке после концерта

Артистка зажигает не только на сцене, но и за кулисами.

Певица Клава Кока обожает веселиться. Девушка зажигает не только на сцене, но и за кулисами. В минувшие выходные она выступала на закрытой вечеринке, и покинув сцену, продолжила отрываться в гримерке в компании своего мужского шоу-балета.

Танцы, веселье, песни с нецензурной лексикой – звук видео мы по понятным причинам вынуждены были убрать из кадра – все это для Клавы Коки давно стало родной стихией.

Сама Клава Кока с удовольствием поучаствовала в вакханалии, которую запечатлела на видео и показала многомиллионной армии фолловеров в Сети. «С башкой все ок?», — неуверенно спросила звезда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!