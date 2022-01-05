Королева Елизавета II одобрила скопированный с нее костюм на Хеллоуин годовалой девочки

Королева Великобритании Елизавета II оценила костюм на Хеллоуин годовалой девочки из Америки. В минувшем году родители маленькой Джалейн Сазерленд из штата Огайо нарядили свою малышку в британского монарха.

На фотографиях, опубликованных семьей в Facebook, видно, что на девочке маленькое голубое пальто, белый парик, шляпка и жемчужная брошь, как у королевы. А также рядом с ней гуляет парочка корги – прямо как у Елизаветы.

Фото девочки в милом наряде ее мама Кейтлин Сазерленд отправила похвастаться в Букингемский дворец и была ошеломлена, получив перед Новым годом ответ от королевы. Письмо для американской семьи написала фрейлина Елизаветы Мэри Моррисон.

«Королева хочет, чтобы я поблагодарила вас за ваше письмо и за фотографию, которую вы приложили, — цитирует ответ издание Today. — Королева была рада увидеть фотографию вашей дочери Джалейн в ее великолепном наряде. Ее Величество надеется, что у вас будет счастливое Рождество, и я прилагаю небольшую информацию о королевских домашних животных, которые могут понравиться Джалейн».

Напомним, у самой королевы празднование Рождества из-за пандемии прошло достаточно скромно.

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