«Такая яркая и прекрасная!»: Зара представила модный образ с сумкой-седлом и узкими брюками

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Зары появилась фотография свежего образа знаменитости в деловом стиле.

Исполнительница подчеркнула свою красоту и стройную фигуру, при этом не прибегая к кричащим цветам и массивным украшениям.

Зара надела молочную блузку с круглым воротом. Поверх брюнетка накинула приталенный пиджак темного цвета с широкими плечами. К этому певица подобрала брюки из мягкого материала, зауженные внизу.

Зара отдала предпочтение болотному цвету брюк и украсила их ремнем с золотой пряжкой. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала длинные тонкие бусы черного оттенка, золотые часы и аккуратные серьги. Также Зара держала в руках черную сумочку-седло Dior.

«Сегодня был прекрасный день и настроение! Хочу запечатлеть этот момент. Улыбайтесь чаще. Улыбка способна растопить лед», – отметила певица.

Поклонники восточной красавицы похвалили модный образ Зары:

«Такая яркая и прекрасная! Красавица!», «Красотка! Как девочка!», «Ты шикарна везде!».

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