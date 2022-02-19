«Она жива?»: Дарья Донцова поздравила старшую сестру, с которой не общалась многие годы

Писательница скрывала, что у нее есть кровная родственница по папиной линии.

Телеведущая Дарья Донцова рассказала, что у нее есть сводная сестра. Родственница старше знаменитости на 20 лет.

Сестру Дарьи Донцовой зовут Изольдой Ягодкиной. Донцова не общалась с сестрой не из-за ревности к их общему отцу. А просто потому, что не видела в этом большой необходимости. Разница в возрасте и отличные интересы в силу этого помешали писательнице получше узнать кровную родственницу.

Телеведущая Лера Кудрявцева предоставила писательнице возможность поговорить со старшей сестрой.

«Изольда жива? Она жива?», – поинтересовалась Дарья Донцова.

Изольда Ягодника действительно оказалась живой. Она поговорила с младшей сестрой, которая поздравила ее с днем рождения.

«Я хочу поздравить тебя с твоим 90-летием. Здравствуй, Золечка! А скажи, пожалуйста, если я к тебе в ближайшее время подъеду, это как будет? Я к тебе приеду!», – заявила Донцова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

К слову, звонок писательницы старшей сестре растрогал ведущую программы до слез.

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