«Не хотят этой публичности»: Дарья Донцова объяснила, почему прятала сына

Телеведущая Дарья Донцова рассказала о своем старшем сыне. Знаменитость призналась, что наследник не любит публичность.

Сын Донцовой не хвастается родством с знаменитой писательницей. Аркадий Васильев всего добился сам, не прибегая к упоминанию имени родительницы.

К слову, Аркадий занимается недвижимостью на воде.

«Дети не очень публичные. Они не хотят этой публичности. Сын очень мной любимый, с прекрасной женой Полиной, с прекрасными детьми», – объяснила Донцова, почему редко говорит о своем сыне на публике.

«В одно время работал с мебелью. Потом начал заниматься строительством», – рассказала о своем наследнике писательница.

Дарья Донцова о своем старшем ребенке говорит с теплотой и любовью, несмотря на то, что Аркадий не прочитал ни один детектив матери.

«Самый нежный, самый заботливый, самый прекрасный сын», – высказалась писательница в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Дарья Донцова поговорила о своих бывших мужьях.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.