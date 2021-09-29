«У меня всегда было скачкообразное настроение»: Лазарева официально развелась с Шацем

По словам артистки, после расставания она находилась на грани нервного срыва.

Артистка Татьяна Лазарева в эфире своего шоу на YouTube Lazarevatut заявила, что официально развелась со своим мужем — телеведущим Михаилом Шацем.

«У меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем». Татьяна Лазарева

Как отметила Татьяна Лазарева, после разрыва отношений с Михаилом Шацем она была на грани нервного срыва. По ее словам, с возрастом становится все больше вызовов и испытаний. Главное, как она сказала, в данной ситуации не превратиться в тряпку. Сама звезда в то время была истощена морально.

Напомним, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац были вместе с 1998 года. У них две дочери — Софья и Антонина. Кроме того, у Татьяны Лазаревой есть сын Степан от предыдущих отношений.

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