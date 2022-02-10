«Я утонула в этой красоте!»: Дарья Мельникова показала, как отметила 30-летие

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Дарья Мельникова разместила в личном микроблоге снимки с празднования своего 30-го дня рождения.

Мельникова получила на юбилей море цветов, а также тапочки в форме рыбы. Знаменитость запечатлела памятные моменты с посиделок в честь персонального праздника.

На день рождения актрисы пришли ее коллеги, в том числе артистки Аглая Тарасова, Елизавета Коновалова, Мария Антонова и другие.

Именинница устроила для гостей настоящий пир в своей квартире. Знаменитость не стала собирать друзей в дорогом ресторане. Но при этом Дарья накрыла стол не хуже, чем в столичных заведениях.

«Спасибо, что вы есть! Я очень вас люблю! Мне с вами повезло, мои дорогие друзья! Простите за эти фотки и за то, что некоторых вообще на них нет. Отдельно хочу сказать спасибо за все присланные цветы! Я утонула в этой красоте! Спасибо! И спасибо вам за ваши поздравления и пожелания! Мне очень дорого и приятно!» — отметила Мельникова.

Напомним, ранее Дарья Мельникова хотела устроить детокс в Крыму, но заболела.

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